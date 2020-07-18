تكنولوجيا: أحدث الصور التي تكشف عن أوجه الإختلاف بين PS5 DualSense وPS4 DualShock

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن أول الصور الحية التي تظهر ذراع التحكم PS5 DualSense إلى جانب PS4 DualShock، والتي توضح أوجه الإختلاف بين الإصدارين.

نشر Geoff Keighley على تويتر أحدث الصور التي توضح تصميم PS5 DualSense مع الإصدار السابق، حيث أوضحت الصورة تصميم PS5 DualSense المرتفع إلى حد ما مقارنة بذراع التحكم PS4 DualShock، كما أشار Keighley إلى أن وحدة PS5 DualSense تأتي بوزن أثقل بشكل طفيف عن إصدار العام الماضي.

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ولقد كُشِف عن الكثير من تفاصيل مواصفات PS5 DualSense منذ الإعلان الرسمي خلال شهر أبريل الماضي، حيث يأتي ذراع التحكم بأزرار تدعم خاصية اللمس، مع مشغلات adaptive، إلى جانب زر Create جديد.

يذكر أن مايكروسوفت قد كشفت خلال الفترة الماضية عن ذراع التحكم الخاص بجهاز الألعاب القادم Xbox Series X مع تفاصيل مواصفات جهاز الألعاب القادم، لذا نترقب إطلاق أجهزة الألعاب الجديدة للأسواق لنتعرف على المميزات التي ستشكل مصدر جذب أكبر للاعبين.

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