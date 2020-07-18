تكنولوجيا: نظرة أوضح على تصميم سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds Live المميزة بالتصميم الغير تقليدي الذي يحاكي حبة الفول، وفي تسريبات جديدة كشف عن شكل السماعة اللاسلكية في تجربة عملية للسماعة بتصميم داخل الأذن.

ينطلق حدث Unpacked القادم لسامسونج في شهر أغسطس للكشف عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، كما تقدم سامسونج خلال الحدث سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية.

إستعرضت التسريبات السابقة تصميم وألوان سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية، واليوم تظهر السماعة في صور جديدة ومقطع فيديو تشويقي نشر على تويتر عبر صفحة h0x0d، حيث تظهر عبارة “أبعد الضوضاء لإدخال الصوت” أسفل مقطع الفيديو التشويقي، والتي تشير إلى دعم السماعة لميزة إلغاء الضوضاء”

أيضاً تؤكد الصور المسربة من جديد على أن تصميم سماعة Galaxy Buds Live لا يشمل على رأس من السيليكون في نهاية السماعة، لذا من المرتقب أن تقدم العملاق الكوري تفاصيل أكثر حول كيفية دعم السماعة بميزة ANC أو إلغاء الصوتيات النشط.

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أيضاً تكشف الصور الجديدة عن أن تصميم سماعة Galaxy Buds Live يتضمن مكبرات grills وميكروفونات في كل جهة من السماعات، وتقدم سامسونج السماعة اللاسلكية بثلاثة إختيارات من الألوان هم البرونزي، والأبيض إلى جانب اللون الأسود.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج خلال الحدث القادم في 5 من أغسطس تفاصيل أكثر حول سعر السماعة اللاسلكية والمميزات الجديدة بها وموعد توفرها في الأسواق.

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