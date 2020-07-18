الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy M31s سيحدث في 6 أغسطس، وإليكم صور الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، تردد أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M31s في الهند قبل نهاية هذا الشهر، وسيصبح متاحًا للشراء في وقت ما خلال شهر أغسطس المقبل. اليوم، كشف لنا تقرير جديد عن تاريخ الإعلان الرسمي بالضبط، فهو يقول أنه سيتم الكشف رسميًا عن الهاتف Galaxy M31s في اليوم السادس من شهر أغسطس المقبل.

وبالإضافة إلى تحديد تاريخ الإعلان الرسمي، فقد تم اليوم كذلك تسريب صور رسمية للهاتف Galaxy M31s تؤكد لنا قدومه مع أربع كاميرات في الخلف، وثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. وبغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف Galaxy M31s سيُكلف 20 آلف روبية هندية، وهو ما يُعادل 266 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Galaxy M31s سيضم معالج ثماني النوى من فئة Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن بقوة 15W.

وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.1.