فيديو مسرب يستعرض لنا الهاتف Galaxy Note 20 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا بعض الصور المسربة للهاتف Galaxy Note 20 في الفترة الماضية، والآن نحن هنا مع فيديو مسرب جديد يستعرض لنا هذا الهاتف من كافة الزوايا تقريبًا مما يؤكد لنا صحة التسريبات السابقة مع العلم بأن التسريب الجديد وردنا من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks.

هذا التسريب الجديد يؤكد لنا مجددًا قدوم الهاتف Galaxy Note 20 مع شاشة طويلة تمتاز بثقب صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في وحدة بارزة تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. وإلى جانب ذلك، فقد ذكر مصدر سابق أن شركة سامسونج قررت نقل منفذ القلم S Pen إلى الجانب الآخر من أجل تحرير المزيد من المساحة لأزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل.

بالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

وبالعودة إلى التقريرات السابقة كذلك، فقد كشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

يبدو أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.

وبطبيعة الحال، Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 ليسا الهاتفين الوحيدين اللذان من المتوقع أن نراهما في حدث Unpacked المقبل، فهناك العديد من الشائعات التي تقول بأننا سنرى الهاتف Galaxy Note 20 أيضًا في هذا الحدث. عمومًا، تاريخ الإعلان الرسمي بالضبط لا يزال غير معروف في الوقت الراهن، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن التشكيلة في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل.

