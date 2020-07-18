الإختبارات الأولية لنظام iOS 14 تظهر تحسنًا ملحوظًا في عمر البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي -

من بين أبرز الإنتقادات الموجهة لهواتف iPhone نجد عمر البطارية القصير مقارنة بهواتف الأندرويد. حاولت آبل تحسين ذلك من خلال تحسين العتاد والبرمجيات، على الرغم من أن التحديثات التي يتم إجراؤها على نظام iOS تؤثر من وقت لآخر بشكل سلبي على عمر البطارية. الخبر السار هو أنه يبدو أنه مع نظام iOS 14، يمكن أن تقوم شركة آبل في الواقع بتحسين عمر البطارية.

هذا وفقًا لفيديو جديد تم إعداده من قبل قناة iAppleBytes على اليوتيوب، فهم قاموا بأخذ النسخة التجريبية من نظام iOS 14 للمعاينة وأخضعوها لبعض الإختبارات حيث وجدوا أن نظام iOS 14 التجريبي حسن عمر البطارية على أجهزة مثل 2020 iPhone SE بنحو 30 دقيقة، و تم التوصل إلى نفس النتائج أيضًا أثناء إختباره على iPhone 11.

هذا في الواقع مثير للاهتمام إلى حد ما لأن الإصدارات التجريبية تعمل في الغالب على تصحيح الأخطاء والحصول على الملاحظات. هذا يعني أنه في كثير من الأحيان، يكون عبارة عن نظام تشغيل غير مثالي ولا يُنصح عمومًا بإستخدامه في هاتفك الأساسي. في الواقع، تشير قناة iAppleBytes إلى أنه لا يجري عادةً اختبارا عمر البطارية بإستخدام الإصدارات التجريبية من نظام التشغيل، ولكنها تعتقد أنه سيكون من المفيد مقارنتها بالإصدارات المستقبلية.

في حين أن الأشياء يمكن أن تتغير في النسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS 14، فإن هذه التحسينات شيء جيد، خاصة إذا كانت الشائعات حول سعة بطاريات iPhone 12 Series صحيحة، فقد تردد أنها ستصل مع بطاريات أصغر من تلك المستخدمة في هواتف iPhone 11 Series الحالية.