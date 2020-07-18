علوم وتكنولوجيا

الحرارة تصل لـ42 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

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كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة.

وتوقعت الأرصاد في بيان، أن يشهد شمال الصعيد  طقس حار ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع الهيئة، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:

بالقاهرة العظمى  35 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29  

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