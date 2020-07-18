بداية من الشهر الجاري.. شركات المحمول تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة على ضريبة الدمغة لعملاء «الفاتورة والكارت»

بدأت شركات المحمول العاملة في السوق في تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة على عملاء الفواتير و الكارت المدفوع مقدما بدءا من الشهر الجارى إلى 67 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا وذلك في إطار القرار الصادر بزيادة رسوم تنمية موارد الدولة، وذلك َوفق لما أكدته مصادر بالشركات لليوم السابع.

وبدأت الشركات في إرسال رسائل نصية لعملاء المحمول بشأن زيادة ضريبة الدمغة بدء من اليوم السبت.

ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020.