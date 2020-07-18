سعر و مواصفات Realme X3 – مميزات و عيوب ريلمي اكس 3

هاتف Realme X3 صدر منذ فترة ليست بالبعيدة بمواصفات العام الماضي الرائدة بسعر الهواتف تحت الرائدة. اداء مرتفع جدًا. شاشة جيدة. معدل تحديث مرتفع. البطارية كبيرة الحجم مع شاحن سريع. و كاميرات جيدة بتركيبة ممتازة.

هاتف Realme X3 سعره 10400 جنيه و ذلك بتحويل العملة مع اضافة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة. من رأيي فمنافس هذا الهاتف في هذه الفئة هي هواتف OnePlus 7T و هاتف Galaxy S10 Lite. من ناحية المواصفات فهاتف سامسونج خارج المقارنة. هاتف Realme X3 يتعادل مع هواتف OnePlus.

انا من رأيي سأختار S10 Lite لتجربة سامسونج فقط -لا للمواصفات- و لكن ان بحثت عن المواصفات فانا افضل OxygenOS عن Realme UI. بالرغم من ان هاتف Realme X3 جيد جدًا. فماذا تفضل ؟