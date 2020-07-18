تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سوارة Mi Band 4C بشاشة OLED وسعر أقل من 20 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن سوارة Mi Band 4C التي تأتي بميزة الشحن المباشر عبر منفذ USB-A، وتضم شاشة OLED بحجم أكبر.

كانت شركة شاومي قد قدمت ميزة الشحن المباشر في سوارة Redmi Band الذكية خلال شهر أبريل، حيث دعمت السوارة الذكية الشحن عبر منفذ USB-A، واليوم تقدم إصدارها الجديد Mi Band 4C بميزة الشحن المباشر من جديد مع مميزات أخرى.

تقدم شاومي Mi Band 4C بتكلفة منخفضة عن سوارة Mi Band 4، إلا أن Mi Band 4C تنطلق بمميزات جديدة أيضاً، حيث تتميز بشاشة OLED بحجم أكبر من Mi Band 4، كما لا تحتاج إلى كابل إضافي لدعم الشحن وذلك بفضل إضافة منفذ USB-A للشحن في السوارة الذكية.

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ويمكن للبطارية في سوارة Mi Band 4C أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، وهو أقل من عمر البطارية في سوارة Mi Band 4 التي تدعم عمر شحن 20 يوم، أيضاً تفتقر سوارة Mi Band 4C لدعم تقنية NFC، ومن المقرر أن تتوفر Mi Band 4C في فرع شاومي في تايوان بسعر 17 دولار فقط.

وتتوفر Mi Band 4C للشراء في هونج كونج الآن بألوان الأزرق، البرتقالي، الأخضر إلى جانب اللون الأسود، كما تدعم سوارة المعصم التبديل، ويمكن شراء السوارة مع الإختيارات الثلاثة الأخرى في الألوان بسعر 22 دولار أو 20 يورو.

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