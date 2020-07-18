تكنولوجيا: Blackmagic Design تعلن عن أحدث الكاميرات السينمائية URSA Mini Pro 12K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Blackmagic Design عن أحدث إصدار من الكاميرات السينمائية التي تنطلق بعنوان URSA Mini Pro 12K والتي تستهدف إنتاج محتوى 8K سينمائي مميز.

تنطلق كاميرة URSA Mini Pro بمستشعر 12K يدعم تسجيل محتوى بدقة 8K، مع ترقية في التقنية المتطورة التي تدعم الكاميرة، كما تقدم Blackmagic Design مجموعة جديدة من الإكسسوارات التي تم تحديثها لدعم الكاميرة والتي تشمل شاشات Video Assist 3G، وشاشات Video Assist 3G، مع شاشة UltraStudio 3G، ومحول الفيديو UltraStudio Recorder 3G الذي يدعم الآن Thunderbolt 3 في أجهزة الحاسب.

قامت Blackmagic Design بإعادة تصميم مستشعر URSA Mini Pro 12K بشكل كامل، كما أضافت تحسينات لتسجيل فيديو بتنسيق Blackmagic RAW بدقة 12K، أو بدقة 12228 في 6480 بيكسل، كما تتيح الإلكترونيات الجديدة في الكاميرة تسجيل محتوى 12K، مع مستشعر يدعم تسجيل محتوى أصلي بدقة 8K، أو 6K، أو بدقة 4K أيضاً، مع 3 من مستشعرات prism تتيح إعادة ضبط الإطار دون أن يتم فقدان دقة العرض.

كما يدعم مستشعر كاميرة URSA Mini Pro 12K حجم Super 35/APC في الصور وأبعاد 17:9، ودقة تصل إلى 80 ميجا بيكسل، مع 14 وقفة في النطاق الديناميكي، كما تدعم الكاميرة معدل إطارات متغير يصل إلى 110 إطار لكل ثانية في دقة عرض 8K/4K، ومعدل إطارات 220 إطار لكل ثانية عند تسجيل فيديو 4K Super 16.

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أيضاً تم إضافة مخرج USB C لدعم تنسيق Blackmagic RAW في الكاميرة لدعم إخراج التسجيلات بسرعة فائقة على ذاكرة فلاشية خارجية، كما تضم الكاميزة اثنان من الفتحات لبطاقة CFast أو UHS-II SD، أيضاً تتيح الكاميرة تقسيم التسجيل إلى حجم 900 ميجا بت في الثانية في بطاقات CFast.

ولقد صممت Blackmagic Design كاميرة URSA Mini Pro 12K لدعم المستخدمين في إنتاج الأفلام، وفي الأستديو، أيضاً تدعم الكاميرة تنسيق Blackmagic الجديد للألوان Generation 5 نظراً لعدم دعم الكاميرة بميزة تصحيح الألوان، حيث يمكن لتقنية Generation 5 أن تدعم المستشعر بتحديد نغمات ودرجات الألوان بدقة أكثر.

Blackmagic Design تقدم كاميرة URSA Mini Pro 12K مع حامل عدسات PL، والذي يمكن أن يدعم التبديل إلى F، أو EF، كما تأتي الكاميرة مع شاشة LCD بحجم 4 إنش بخاصية اللمس والتي تتميز بفلاتر ND مدمجة بعدد 4 من الأوضاع، مع مدخل ومخرج 12G-SDI، وموصلLANC، مدخل لسماعة الرأس، واثنان من مدخلات XLR التناظرية.

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