تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Lenovo Legion تكشف عن تصميم غير تقليدي للكاميرة الأمامية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف الألعاب المرتقب Lenovo Legion مؤخراً على موقع JD.com في تسريبات مصورة كشفت عن تصميم غير تقليدي للكاميرة الأمامية المنبثقة للهاتف.

تستعد شركة لينوفو لإطلاق أول هاتف مخصص للألعاب من الشركة في حدث يعقد في 22 من يوليو الجاري، وفي تسريبات مصورة جاءت عبر موقع JD.com كشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار.

طورت شركة لينوفو هاتفها المخصص للألعاب القادم Lenovo Legion برؤية جديدة في تصميم أو موقع الكاميرات في الهاتف، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية المزدوجة في منتصف الجهة الخلفية تقريباً، بينما تأتي كاميرة السيلفي في الإطار الجانبي للهاتف.

وتوضح صور هاتف Lenovo Legion تصميم الجهة الخلفية للهاتف حيث تظهر الأجزاء الجانبية للهاتف بتصميم من ألياف الكربون ليقدم تجربة أفضل في حمل الهاتف في الألعاب في الإتجاه الأفقي، كما يظهر شعار Legion في الجهة الخلفية بإضاءة RGB، بينما تأتي أزرار تشغيل الألعاب في الزوايا الجانبية.

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كما يظهر فلاش LED بتصميم مثلث إلى أسفل إعدادات الكاميرة الخلفية، وتأتي الشاشة بدون ثقوب أو نتوء مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية على طول الإطار الجانبي للهاتف، بينما تضم الجهة الأمامية مكبرات صوتية مزدوجة.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار من لينوفو لتوضح الشركة خلال الحدث تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار والسعر وأيضاً موعد توفره في الأسواق.

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