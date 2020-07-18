آبل تستكشف فكرة إنشاء البطاريات الواقية التي تدعم الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تصنع آبل البطاريات الواقية الرسمية الخاصة بها لبعض طرازات iPhone الخاصة بها. تقوم هذه البطاريات الواقيات بشحن iPhone عن طريق توصيلها بالهاتف من خلال منفذ Lightning، وبالتالي فهي تتضمن أيضًا منفذ Lightning خاص بها يمكن إستخدامه لشحن البطارية الواقية. ومع ذلك، يمكن أن تعمل آبل على جعلها لاسلكية تمامًا.

وفقا لبراءة إختراع جديدة تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider فيبدو أن شركة آبل تستكشف إمكانية إنشاء بطارية واقية ثنائية الاتجاه من أجل iPhone. ما يعنيه هذا هو أن البطارية الواقية لا يمكنها فقط شحن iPhone لاسلكيًا، ولكن يمكنها أيضًا شحن نفسها لاسلكيًا مما يعني التخلص من جميع الكابلات في المستقبل.

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يجب أن نشير إلى أنه في حالة إذا قامت شركة آبل بإنشاء مثل هذه البطارية الواقية، فلن تكون آبل هي الأولى. الشركات المصنعة للأغطية الواقية مثل Mophie قامت فعلاً بإنشاء بطاريات واقية لاسلكية مماثلة من أجل iPhone، ولكن هذه البراءة تشير إلى أن شركة آبل قد ترغب في صنع شيء بنفسها. تصف البراءة أيضًا نظام تمرير الطاقة حيث يتم شحن iPhone أولاً قبل البطارية الواقية.

الشيء المثير للاهتمام أيضًا حول هذه البراءة هو أنها تتماشى مع الشائعات التي تفيد بأن شركة آبل قد تخطط لإطلاق هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ. إذا حدث ذلك، فسيكون الشحن اللاسلكي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.