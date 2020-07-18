نظارات الواقع المعزز من آبل قد يحسن خصوصية مستخدمي iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا للشائعات، يُقال أن شركة آبل تعمل على نظارات للواقع المعزز. ما تخطط الشركة للقيام به مع هذه النظارات غير واضح، ولكن وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من موقع Apple Insider، فيبدو أن أحد الإستخدامات المحتملة لنظارات آبل للواقع المعزز هو تحسين خصوصية مستخدمي iPhone.

في الوقت الحالي، عندما تكون شاشة هاتفك الذكي قيد التشغيل، يمكن لأي شخص ينظر إليها مباشرة رؤية ما تفعله. هناك بعض واقيات الشاشة المصممة لتقليل زاوية الرؤية، ولكن براءة الإختراع تشير إلى أن نظارات الواقع المعزز يمكنها تقديم حل أكثر أناقة.

في الأساس ما ستفعله هذه النظارات هو أنه عندما يرتديها المستخدم، فإنها تجلب المعلومات من iPhone إلى النظارات نفسها. وهذا يعني أنه بالنسبة إلى أي شخص آخر، قد لا تعرض شاشة iPhone أو iPad أي شيء أو ستبدو وكأنها شاشة عادية، ولكن سيتم إخفاء جميع المعلومات الشخصية مثل الصور أو الرسائل ولن تكون مرئية إلا من خلال عدسات النظارات.

تصف براءة الإختراع أيضًا كيف سيتمكن المستخدمون من الإستمرار في التفاعل مع أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم كالمعتاد من خلال النقر على الشاشة وعناصر واجهة المستخدم الأخرى، ولكن لن يتمكن الجميع من رؤيتها. لسنا متأكدين من مدى نجاح هذا في الحياة الواقعية، ولكن يبدو أنها فكرة مثير للاهتمام للغاية ويمكن أن تكون إحدى الطرق التي يمكن لشركة آبل إقناع الجمهور فيها ببدء إستخدام نظارات الواقع المعزز.