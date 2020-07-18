أقلام Apple Pencil المستقبلية قد تعمل كمنتقي للألوان في الواقع

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك القلم الإلكتروني Appe Pencil واستخدمته مع تطبيقات مثل Procreate، فربما تعرف أنه يمكنك استخدام Apple Pencil للعمل كمنتقي للألوان حيث يمكنك تحديد الألوان في الصور داخل التطبيق وإعادة إستخدام الألوان المذكورة. ومع ذلك، ماذا لو كنت تريد لونًا غير متوفر في التطبيق أو إذا كنت لا تستطيع مطابقة اللون المطلوب؟

يمكنك بالطبع قضاء بعض الوقت في محاولة العثور على الظل المناسب، ولكن وفقًا لبراءة اختراع من آبل، يبدو أن الشركة تستكشف فكرة السماح لأقلام Apple المستقبلية بالعمل كمنتقي ألوان في العالم الواقعي. لذا، على سبيل المثال، إذا كنت تحاول رسم صورة لشخص ما وأردت أن تجعل لون البشرة صحيحًا تمامًا، أو إذا كنت تحاول رسم شجرة وأردت ذلك اللون الأخضر بالتحديد، فيمكنك توجيه Apple Pencil إلى الشخص أو العنصر المحدد لتكرار اللون.

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وفقًا لبراءة الاختراع، تشير إلى أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق تضمين مستشعرات في Apple Pencil والتي يمكن أن تصدر إشارات كهرومغناطيسية يمكن إستخدامها لالتقاط اللون وتكراره داخل التطبيق. لسوء الحظ، نظرًا لأن هذه براءة اختراع، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت آبل تخطط لجعل هذا حقيقة.

ومع ذلك، تعمل آبل على طرق لتحسين قلم Apple Pencil لجعله أداة لا تقدر بثمن للرسامين والمبدعين، لذلك لن نفاجأ بالضرورة إذا تم إنشاء هذه الميزة بالفعل.