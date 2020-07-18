شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء ينجحون فى تحديد تاريخ نهاية تكوين القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ليف زيليونى، المدير العلمى لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن العلماء تمكنوا من تحديد تاريخ نهاية تكوين القمر، وأشار زيليونى، فى مؤتمر المدرسة العلمية للشباب الذى نظمته جامعة باومن التقنية بموسكو بالتعاون من مؤسسة "روس كوسموس" تحت عنوان "استكشاف الفضاء.. النظرية والتطبيق"، إلى أنه اتضح للعلماء أن تكوين القمر انتهى بعد 100 مليون سنة مما كان يعتقد سابقا.

وقال زيليونى: "توجد حاليا حسابات كثيرة وجدال مستمر، وهذا يجعلنا نفهم أكثر وأكثر، وقبل أيام معدودة فقط نشرت مقالة مثيرة للاهتمام جدا، بشأن تقدير وقت تجمد القشرة العليا للقمر، التى كانت محيطا فى السابق، واتضح أن هذا الوقت هو بعد فترة زمنية طويلة مما كان يعتقد سابقا ما يعادل تقريبا 100 مليون سنة، والآن وفقا لهذا الاكتشاف، يتضح أن تاريخ انتهاء تكوين القمر كان قبل أربعة مليارات و425 مليون سنة".

ووفقا له، توصل إلى هذه الاستنتاجات علماء جامعة مونستر الألمانية، حيث اتضح لهم أنه تطلب 200 مليون سنة لتصلب القشرة العليا للقمر بصورة تامة، وليس 35 مليون سنة كما كان يعتقد سابقا.

وأشار زيليونى إلى أنه توجد فرضيتان بشأن نشوء القمر: الأولى تشير إلى أنه نشأ بالتزامن مع الأرض من قرص كوكبى أولى مشترك، والثانية- نشأ القمر، بعد اصطدام الأرض بكوكب ثيا، الذى بحجم كوكب المريخ.