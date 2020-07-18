شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: هاكرز تويتر شباب لا صلة لهم بالجريمة المنظمة أو الحكومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهاكرز المتورطين فى قرصنة حسابات تويتر منذ عدة أيام كانوا زملاء شباب لا صلة لهم بروابط الجريمة المنظمة أو الحكومات، حيث بدأ الهجوم، الذى يحقق فيه تويتر والشرطة الفيدرالية، برسالة مرحة بين المتسللين على منصة Discord، وهى خدمة دردشة شعبية لدى لاعبى الإنترنت، وفقًا لصحيفة التايمز.

وقالت الصحيفة، إنها قابلت أربعة أشخاص شاركوا فى القرصنة، والذين شاركوا السجلات ولقطات الشاشة التى تدعم روايتهم لما حدث، وذكرت الصحيفة أن "المقابلات تشير إلى أن الهجوم لم يكن من تنظيم دولة أو مجموعة معقدة من القراصنة".

وأشارت إلى أنه "بدلا من ذلك، نفذه شباب، يقول أحدهم إنه يعيش فى المنزل مع والدته، تعرفوا على بعضهم بعضا بسبب هوسهم بامتلاك أسماء غير عادية يستخدمونها لولوج اللعب الإلكترونية"، وأثارت عملية قرصنة ضخمة لحسابات شخصيات وكيانات بارزة، تساؤلات بشأن أمن هذه المنصة التى تشكل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة فى نوفمبر.

وسيطر القراصنة على حسابات شخصيات شهيرة منها المرشح الرئاسى الأمريكى جو بايدن، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا"، ومن بين المشاهير الآخرين التى تأثرت حساباتهم، مغنى الراب الأمريكى كانى ويست، وكذلك جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، ورجل الأعمال وارن بافيت، إضافة إلى بيل غيتس المؤسس المشارك لـ “مايكروسوفت"، وحسابات شركتى "أوبر" و"أبل".

وقالت "تويتر" فى تغريدة، "بناء على ما نعرفه حتى الآن، نعتقد أن ما يقرب من 130 حسابا استهدفها الهاكرز بطريقة ما كجزء من الحادث، وبالنسبة لمجموعة فرعية صغيرة من هذه الحسابات، تمكن المهاجمون من السيطرة عليها ثم إرسال تغريدات منها".

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وتم نشر المنشورات التى تحاول خداع الأشخاص لإرسال المتسللين إلى عملة البيتكوين الافتراضية من خلال الحسابات الرسمية لـ Apple وUber وKanye West وBill Gates وBarack أوباما والعديد من الآخرين يوم الأربعاء.

وأضافت تويتر، "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم هندسى منسق من أشخاص نجحوا فى استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات"، وأضافت الشركة أن القراصنة "استخدموا قدرة الدخول هذه للتحكم بالعديد من الحسابات التى تحظى بمتابعة كبيرة".

فيما قالت المنشورات الاحتيالية، التى تم حذفها إلى حد كبير، إن أمام الأشخاص 30 دقيقة لإرسال 1000 دولار فى بيتكوين للعملة المشفرة، ووعدهم بأنهم سيحصلون على ضعف هذا المبلغ فى المقابل، وقد تم إرسال ما يزيد عن 100000 دولار من البيتكوين إلى عناوين البريد الإلكترونى المذكورة فى التغريدات، وفقًا لـ Blockchain.com، التى تراقب معاملات التشفير.

وقال المتسللون الشباب الذين قابلتهم التايمز، إن المستخدم الغامض الذى أطلق عليه اسم "كيرك" بدأ الخطة برسالة وكان الشخص الذى يمكنه الوصول إلى حسابات تويتر، وزعموا أنهم شاركوا فقط فى إدارة حسابات تويتر الأقل شهرة.

وحافظ القراصنة الشباب على أنهم توقفوا عن العمل كوسيط لـ "كيرك" عندما أصبحت الحسابات البارزة أهدافًا، ووفقًا لـ Brian Krebs من Krebs on Security، فإن بعض المتسللين "مهووسون" باختطاف حسابات "Social Gangster" على وسائل التواصل الاجتماعى المخزنة فى الأيام الأولى للخدمات التى لها أسماء قصيرة.