شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن الهاكر وراء اختراق حسابات "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة من الهاكر الشباب، بينهم بريطانيون وأمريكيون، وراء اختراق العديد من حسابات "تويتر"، الأربعاء الماضي.

وأكدت الصحيفة، أمس الجمعة، حسبما أفادت روسيا اليوم، أن مراسليها تمكنوا من الاتصال مع العديد من الأشخاص الذين لهم صلة بالحادثة، حيث قال أحد القراصنة، إنه لم يبلغ بعد 30 عاما من العمر، ويعيش على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويبلغ عمر هاكر آخر 19 عاما، وهو في إنجلترا.

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ووفقا للصحيفة، لعب أحد المتسللين المعروف باسم كيرك دورا رئيسيا في عملية القرصنة. وزعم أنه تمكن من الوصول إلى المنظومة الداخلية لشركة "تويتر"، التي تمتلك شبكة اجتماعية تحمل الاسم نفسه. وهذا ما سمح له بالتحكم الجزئي في حسابات العديد من الشخصيات والشركات الشهيرة.

كيرك أبلغ القراصنة الآخرين، بأنه موظف في "تويتر". لكنهم لم يصدقوه. ولم تقدم الصحيفة، أي دليل يثبت صحة ذلك. سابقا، لم يكن كيرك معروفا على نطاق واسع في أوساط القراصنة". وشددت الصحيفة، على أنها لا تملك معلومات عن هويته.