ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً وطقس لطيف ليلاً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس- اليوم السبت 18 يوليو- نهارا شبورة مالية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة تنشط احيانا - طقس معتدل على السواحل الشمائية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على شمال و جنوب البلاد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد شبورة مالية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.