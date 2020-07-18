شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع أبل لنظارات واقع معزز تتبع تحديق المستخدم للأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير براءة اختراع أبل الجديدة إلى أنه يمكن التحكم في نظارات الواقع المعزز باتباع وميض المستخدم وتحديقه، حيث تصف أبل في أحدث تطبيقاتها تقنية تسمح للمستخدمين بالتحكم في الجهاز بنظراتهم، وبينما تم وصف تتبع النظرات في براءات الاختراع السابقة، يقدم التطبيق الأخير من أبل نهجًا مختلفًا لاستخدام التكنولوجيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصف التطبيق استخدام تقنية تتبع العين لتشغيل الجهاز باستخدام إيماءات مختلفة مثل حركات العين من طرفة العين أو التحديق.

تقول براءة الاختراع: "يستخدم المستخدم عينيه للتفاعل مع كائنات واجهة المستخدم المعروضة على الجهاز الإلكتروني".

وأضافت براءة الاختراع، "توفر التقنيات واجهة أكثر طبيعية وكفاءة في بعض النماذج النموذجية، من خلال السماح للمستخدم بتشغيل الجهاز باستخدام نظرات العين وإيماءات العين بشكل أساسي".

وفقًا لشركة أبل، قد تحتوي النظارات أيضًا على سطح حساس للمس يمكن للمستخدمين تمريره والضغط للتحكم في جوانب معينة.

كما أن براءة الاختراع ليست حصرية لمنتجات الواقع المعزز AR وفقًا لـ Apple، ويمكن دمجها مع أي جهاز مزود بكاميرا.

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يمكن تطبيق التقنيات على واجهات المستخدم التقليدية على أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وتعد التقنيات مفيدة أيضًا للأجهزة والتطبيقات الواقعية التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، فيقال أن شركة آبل تقوم بتطوير جهازين جديدين للواقع المعزز والواقع الافتراضي لا يزالان على بعد سنوات من إطلاقها.

وهذه الأجهزة، وفقًا لتقرير بلومبرج، تحمل الاسم الرمزي N421، الذي يقال أنه زوج خفيف الوزن من نظارات الواقع المعزز التي يمكن أن تراكب النص والصور على الشاشة، و N301، وهي سماعة رأس أكثر قوة تمزج الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

ويمكن إطلاق N301 في عام 2021، بينما من المتوقع أن يصدر N421 في عام 2023 في أقرب وقت.