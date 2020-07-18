خاصية جديدة من انستغرام لمنافسة تيك توك

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تستعد شركة إنستغرام لمنافسة تطبيق ”تيك توك“ عالميا عبر إطلاق خاصية جديدة تُدعى ”ريلز – Reels“.

ونقلت شبكة ”إن بي سي نيوز“ عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“ قولها إن إنستغرام ستطلق خاصية ”Reels“، إلى 50 دولة حول العالم.

وأكدت المصادر أن خاصية ”Reels“، ستكون متاحة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، ومن المقرر أن تكون قابلة للاستخدام من خلال أيقونة جديدة في أسفل شاشة تطبيق إنستغرام.

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وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيتمكن المستخدمون من نشر المحتوى الذي يتم إنشاؤه في ”Reels“، إلى صفحة إنستغرام الرئيسية أو Instagram Explore للحسابات العامة.

وتشبه خاصية ”Reels“، الخدمة التي يوفرها تطبيق ”تيك توك“ الشعبي، وهي ”ميزة ريمكس الفيديو“، التي تسمح للمستخدمين بالتقاط فيديو مدته 15 ثانية مصحوبا بالموسيقى ثم نشره في صفحة قصتهم.

ويمكن للمستخدم عدم مشاركة الفيديو علنا، وإرساله عبر ميزة المراسلة المباشرة في النظام الأساسي، وهو اختلاف رئيسي بين إنستغرام و“تيك توك“.

وأجرت إنستغرام اختبارا للميزة الجديدة في البرازيل، حيثُ تم تقلد أسلوب نشر ساعد على انتشار ”تيك توك“، الذي ينافس الآن الشركات الكبرى مثل إنستغرام وسناب شات في قدرته على جذب المستخدمين الأصغر سنا.