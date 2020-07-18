شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتستخدمهم فى الشات .. إيه الفرق بين Bitmoji و Memoji والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الصور الرمزية سواء الإيموجي أو الاستيكرز على منصات التواصل الاجتماعي من الأشياء المهمة التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، لكنها في النهاية تعتبر إصدارات مختلفة لنفس الفكرة، حيث تقدم كل منها طريقة لإنشاء نسخة كرتونية للمستخدم ومشاركتها مع أشخاص آخرين في المحادثة، فهم متشابهون في أهدافهم لكنهم مختلفون جدًا في كيفية استخدامهم، وفيما يلى نعرض مقارنة بين Bitmoji و Memoji كما يلى:

Bitmoji:

هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء صور شخصية واستخدامها في تطبيقات المراسلة، وقد تم دمج بيتموجي لصالح سناب شات في يوليو 2016، وقد سمح التطبيق للمستخدمين لإنشاء الشرائط المصورة باستخدام تجسد شخصية، وقوالب محددة مسبقا، وإعدادها، وهي تهدف إلى تمكين المستخدم التعبير عن الذات دون الحاجة إلى مهارات فنية.

فهو يهدف إلى تصمم نسخة من الرسوم الكرتونية من المستخدم ويمكن إدراجها عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المستندة إلى الويب ، من Snapchat إلى Gmail وما بعدها، حيث أن الغرض منها هو العمل مع تطبيقات الدردشة الخاصة بك.

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Memoji

يعد الـ Memoji نسخةً منالـ Animoji، ولكنها قابلةٌ للتخصيص، فهي أساسًا إصدار أبل من Bitmoji الخاص بسناب شات، ويمكن استخدام Memoji وتكييفه ليبدو مثل المستخدم تمامًا، وقد صرحت شركة أبل أنها عملت بجدٍ لتقديم مجموعةٍ متنوعةٍ وضخمةٍ من Memoji.

أثناء قيامك بتعديل خواص الـ Memoji ليناسبك، سواءً كان تغيير شكل الرأس أو الحواجب أو لون العين، سترى الـ Memoji يتغير في الوقت الفعلي عبر الأداة المنشئة للـ Memoji المدمجة في تطبيق الرسائل.