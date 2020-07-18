شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يظهر الرسائل الخاصة DM بشكل مشابه لرسائل فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة التغريدات تويتر عن واجهة جديدة لميزة الرسائل المباشرة DM في موقعها على الويب، حيث يتيح التصميم الجديد للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بدون الحاجة لمغادرة الشاشة الرئيسية، وذلك على غرار طريقة عرض الرسائل في فيس بوك.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي الوضح الحالي فإن المستخدم يفتح صفحة جديدة خاصة بالرسائل الخاصة لقراءة وإرسال الرسائل، إلا أن الواجهة الجديدة ستتيح للمستخدمين الظهور في شكل نافذة منبثقة أسفل يمين الشاشة الرئيسية، مما يتيح للمستخدمين تبادل الرسائل وقراءة التغريدات معاً.

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كذلك فإن التصميم الجديد يحمل الرسائل الخاصة على تويتر إلى شكل أقرب للدردشة والمحادثات بدلاً من الرسائل، وهو ما يعتبر مشابه بشكل كبير لفيس بوك ولينكدإن، حيث تظهر شاشة صغيرة منبثقة يمكن تصغيرها وفتحها وإنشاء الرسائل والرد على المحادثات بسهولة، فيما ينتظر أن يجعل هذا التصميم من السهل على الأشخاص الذين يستخدمون الرسائل الخاصة على تويتر بكثافة العمل بقوة وزيادة التوصل والتفاعل، لكنه قد يكون مزعجاً لمن لا يستخدمها لأنها ستحجز مساحة إضافية في الشاشة الرئيسية حتى وإن كانت مصغرة.

يذكر أن هذه الواجهة كانت قيد التطوير منذ ابريل الماضي، وحينها كانت تويتر تحسن الرسائل الخاصة عندما أطلقت الانفعالات عليها بالرموز التعبيرية وبعدها خاصة البحث، فيما ينتظر أن يتوفر هذا التصميم الجديد للرسائل الخاصة بشكل تدريجي لكافة المستخدمين بدءاً من اليوم على موقع الويب.