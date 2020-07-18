شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخفض الوظائف بعدد من القطاعات مع دخولها سنة مالية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت إنها قلصت قوتها العاملة عبر المناطق الجغرافية والقطاعات مع دخولها عامًا ماليًا جديدًا اعتبارًا من 1 يوليو، ورفض عملاق البرمجيات الذى يقع مقره فى واشنطن توضيح الأدوار التي تم القضاء عليها أو أعدادها أو مواقعها، وكان موقع Business Insider الأمريكى، قد ذكر في وقت سابق أن الشركة ألغت أقل من 1000 وظيفة عبر أعمالها هذا الأسبوع، وخفضت الشركة الوظائف في بوابتها الإخبارية عبر الإنترنت MSN.com ، حيث تحولت إلى موجز خوارزمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وفقًا للتقرير ، الذي أضاف أن الوظائف تم قطعها أيضًا في قسم Microsoft Azure السحابي.

وفي أواخر الشهر الماضي ، قالت مايكروسوفت إنها ستغلق متاجر البيع بالتجزئة وتتحمل رسوم انخفاض قيمة الأصول قبل الضرائب بقيمة 450 مليون دولار وسط تفشي فيروس كورونا المستمر، وقال المتحدث إنه من الشائع أن تعيد الشركة تقييم أعمالها مع دخولها سنة مالية جديدة.

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وفي عام 2017 ، ألغت الشركة آلاف الوظائف في نفس الوقت تقريبًا الذي خضعت فيه لعملية إعادة تنظيم أثرت على فرق المبيعات والتسويق، وفي أواخر أبريل ، تغلبت نتائج مايكروسوفت في الربع الثالث على مبيعات وول ستريت وتوقعات الأرباح ، مدعومة بالطلب الحاد على تطبيق Teams للدردشة والاجتماعات عبر الإنترنت وخدمات ألعاب Xbox مع تحول العالم إلى العمل من المنزل بسبب الوباء.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 15٪ إلى 35.02 مليار دولار في الربع الثالث بينما ارتفع صافي الدخل إلى 10.75 مليار دولار أو 1.40 دولار للسهم.