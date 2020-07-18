فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الأول الموجه للاعبين Lenovo Legion في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الأونة الأخيرة على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، والآن نحن هنا مع فيديو دعائي قصير يستعرض لنا الهاتف Lenovo Legion وهو قيد العمل، والكاميرا الأمامية الجانبية المنبثقة.
يمكننا رؤية الهاتف وهو قيد العمل في يد مالكه الذي يُحاول أن يظهر لأصدقائه الكاميرا الأمامية الرائعة للهاتف والتي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل بينما يقوم ببث مباشر لجلسة اللعب الخاصة به. يمكننا أيضًا رؤية تصميم الواجهة الخلفية للهاتف والتي تعرض لنا كاميرتين، واحدة أساسية بدقة 64 ميغابكسل وأخرى واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل.
وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Lenovo Legion، فهي تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 144Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 16GB، وذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 512GB من نوع UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، هذا الهاتف سيضم كذلك إثنين من منافذ USB Type-C وبطاريتين منفصلتين بسعة إجمالية قدرها 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 90W.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Lenovo Legion المُرتقب يظهر في فيديو دعائي قصير قبيل الإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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