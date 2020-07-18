شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية .. اعرف موقع الفيديو ليه اسمه TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع " Investopedia"، اسم TikTok هو إشارة لصوت الساعة الموقوتة التي دائما ما نرمز لها بكلمة تيك توك، ويمثل التنسيق القصير لمقاطع الفيديو.

وتم إطلاق TikTok في عام 2016 من جانب شركة ByteDance في الصين، حيث عرف في البداية باسم Douyin، وقد استوعب تطبيق فيديو صيني مشابه يسمى musical.ly في أغسطس 2018، حيث اشترت ByteDance تطبيق مزامنة الشفاه بمبلغ يقدر بـ 1 مليار دولار في العام السابق.

كما أنه إلى جانب إضافة تأثيرات مثل الفلاتر وموسيقى الخلفية والملصقات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالمنصة، يمكن للمستخدمين أيضًا التعاون في المحتوى حتى لو كانوا في مواقع مختلفة وإنشاء مقاطع فيديو ثنائية بتقسيم الشاشة.

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وتمتلك الشركة العديد من التطبيقات الأخرى وجمعت 3 مليارات دولار من المستثمرين ، بما في ذلك SoftBank Group و KKR و K3 Ventures و TCV و General Atlantic ، وفقًا لـ Crunchbase.

وتساعد شعبية الشركة على التفرع على مستوى العالم، فإن TikTok لديها مكاتب في بكين وبرلين وجاكرتا ولندن ولوس أنجلوس وموسكو ومومباي وساو باولو وسيول وشنغهاي وسنغافورة وطوكيو.

ويعد TikTok هو أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم وهو متاح في أكثر من 150 سوقًا مختلفًا و بـ 75 لغة، حيث وصل التطبيق إلى ما يقرب من ملياري تنزيل اعتبارًا من مارس 2020، ويأتي ربع تنزيلات التطبيق من الهند ، مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط.