شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤخر إطلاق مرصدها الفضائى "جيمس ويب" لمدة 7 أشهر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وكالة ناسا من جديد بتأجيل إطلاق مرصدها الفضائى القوى الجديد "تلسكوب جيمس ويب الفضائي"، والذى يرجع فى الغالب إلى الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19، ومن المقرر أن يطير التلسكوب الضخم فى مارس 2021، حيث من المقرر الآن إطلاق التلسكوب الضخم فى 31 أكتوبر 2021.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فكان مكتب محاسبة الحكومة GAO، قد توقع بالفعل هذا التأخير، وجاءت وكالة ناسا بالتاريخ الجديد بعد إجراء مراجعة شاملة لمعرفة ما إذا كان توقيت مارس 2021 ممكنًا بالفعل، وتعزو الوكالة حوالى ثلاثة أشهر من التأخير إلى البعد الاجتماعى والاحتياطات الأخرى التى كان يجب وضعها لإبقاء الناس فى مأمن من الفيروس التاجي.

ومع ذلك، لا يُلام الفيروس التاجى فقط، وقد تمت إضافة شهرين إضافيين إلى الجدول الزمنى بفضل التحديات التقنية التى واجهها المقاول الأساسى، Northrop Grumman، حيث قام بتجميع التلسكوب معًا وإجراء الاختبار، وقد تعاملت شركة نورثروب غرومان بالفعل مع العديد من المشاكل التقنية أثناء تطوير المركبة الفضائية، مثل الغسالات والمسامير التى تفقد أثناء الاختبارات.

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كما أضافت وكالة ناسا شهرين إضافيين كهامش للجدول الزمنى، فى حالة ظهور مشاكل أخرى غير معروفة بين الآن وإطلاقها.

ويعانى تلسكوب جيمس ويب الفضائى، أو JWST، من تأخيرات طوال تاريخه بالكامل، ومن المتوقع أن يتكلف المرصد، الذى تم إنشاؤه لأول مرة فى التسعينات، ما بين مليار دولار و 3.5 مليار دولار، مع تاريخ إطلاق فى مكان ما بين عامى 2007 و 2011، وفقًا لمكتب المحاسبة الحكومى، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت تكلفة المشروع بشكل كبير وتم تأجيل تاريخ الإطلاق بشكل متكرر.

وفى عام 2011، أعاد الكونجرس تجديد المشروع بأكمله، وحدد سقفًا قدره 8 مليارات دولار لتطوير التلسكوب، مع إطلاقه فى عام 2018، ولكن فى عام 2018، أخرت وكالة ناسا المشروع مرة أخرى، مشيرة إلى أن 8.8 مليار دولار كانت مطلوبة للتطوير، وأن ستتكلف المهمة بأكملها 9.66 مليار دولار، بما فى ذلك تكلفة تشغيل التلسكوب فى الفضاء، وفى ذلك العام، حددت وكالة ناسا تاريخ إطلاق مارس 2021.

وتقول وكالة ناسا إنها تحدثت بالفعل مع Arianespace، الشركة التى ستطلق JWST، حول التأخير، وتدعى الشركة أن ركوب الصاروخ المقصود، Ariane 5، سيكون جاهزًا لنقل المركبة إلى الفضاء فى عيد الهالوين المقبل. كما أن وكالة ناسا ثابتة أيضًا بحلول 31 أكتوبر، وقال روبنسون "لا نتوقع أن نتجاوز يوم 31 أكتوبر". "لدينا ثقة عالية فى ذلك."

ومن المقرر أن يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائى أقوى مرصد فضائى تم بناؤه على الإطلاق عند إطلاقه، وهو قادر على النظر فى الوقت المناسب إلى وقت ظهور الكون لأول مرة قبل 13.8 مليار سنة، ويحتوى التلسكوب على مرآة ضخمة مطلية بالذهب، يبلغ قطرها 21 قدمًا أو 6.5 مترًا، والتى ستجمع الضوء من المسافات البعيدة للكون.