شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الإيموجى التى ستصل لأندرويد وiOS هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية اليوم، ظهرت على أول نظرة رسمية على بعض الرموز التعبيرية الجديدة التي تأتي إلى الهواتف الذكية في وقت لاحق من هذا العام، حيث جمعت مؤسسة Emojipedia بعض تصميمات الرموز التعبيرية القادمة إلى iOS وAndroid القادمة.

وقد كشف موقع 9to5Google عن بعض التفاصيل الإضافية حول التصاميم القادمة إلى أندرويد على وجه التحديد، إضافة إلى تلك القادمة إلى أبل، بما في ذلك النينجا، شاي فقاعي، طائر الدودو، وهناك أيضًا زوج من الرئتين، بالإضافة إلى رمز تعبيري أطلق عليه Unicode "القلب التشريحي" لتمييزه عن رمز القلب التعبيري التقليدي.





على الجانب الاخر كشفت جوجل عن قائمة تضم 117 إيموجي جديد للاحتفال باليوم العالمي للإيموجي، حيث من المنتظر أن تظهر مع أندرويد 11 في وقت لاحق من هذا العام، وتشمل الرموز التعبيرية الجديدة على حوالي 62 شخصية جديدة مع 55 لون بشرة وخيارات جنس، كم تركز الرموز التعبيرية الجديدة على "التعبيرات المتعاطفة" والثقافات المختلفة، وقد عملت جوجل مع حديقة خليج مونتيري للأحياء المائية وحديقة حيوان Victoria Bug لإعطاء هذه الرموز التعبيرية الحيوانية الجديدة نظرة أصلية.

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كذلك فقد تم إعادة تصميم بعض مجموعة الرموز التعبيرية بحيث تبدو واضحة خلال استخدام الوضع المظلم، وأعادت جوجل أيضًا تصميم بعض الرموز التعبيرية الشائعة التي عدّلتها سابقًا.

ومن المنتظر أن تكون الرموز التعبيرية الجديدة جزءًا من الإصدار النهائي لأندرويد 11 المقرر إصداره في سبتمبر من هذا العام، فيما يمكن استخدامها حاليا مع أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Gboard، وإضافة إلى ذلك طرحت جوجل لأول مرة شريط تعبيري للوصول السريع يتيح للمستخدم العثور بسهولة على الرموز التعبيرية التي يبحثون عنها.