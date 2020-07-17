بالصورة.. شاهد أصغر كاميرا لاسلكية يمكن أن تبث من ظهر خنفساء!

ووفقا لصحيفة” زي ام أو سيانس” العلمية، فإن رئيس فريق البحث، شيام جولاكوتا، أكد أن نظام هذه الكاميرا اللاسلكية يعتمد طاقة منخفضة، كما أن وزنها الخفيف يتيح توفير رؤية مباشرة لما يحدث أمام حشرة حية، أو من منظور روبوت صغير.

وأضاف “الرؤية مهمة جدًا للاتصال والملاحة، ولكن من الصعب للغاية القيام بذلك على هذا النطاق الصغير. ونتيجة لذلك، قبل عملنا، لم تكن الرؤية اللاسلكية ممكنة للروبوتات الصغيرة أو الحشرات “.

كما أضاف طالب الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر المشارك في البحث فيكرام إيير: “إحدى مزايا القدرة على تحريك الكاميرا هي أنه يمكنك الحصول على رؤية واسعة لما يحدث دون استهلاك قدر كبير من الطاقة”.

وأشار إلى أنه “يمكننا تتبع جسم متحرك دون الحاجة إلى إنفاق الطاقة لتحريك الروبوت بالكامل. هذه الصور هي أيضا بدرجة دقة أعلى مما لو استخدمنا عدسة واسعة الزاوية، التي من شأنها إنشاء صورة بنفس عدد وحدات البكسل مقسمة على مساحة أكبر بكثير”.

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وتابع “إذا كانت الكاميرا تتدفق باستمرار بدون مقياس التسارع هذا، فيمكننا تسجيل ساعة إلى ساعتين قبل نفاد البطارية. باستخدام مقياس التسارع، يمكننا التسجيل لمدة ست ساعات أو أكثر ، اعتمادًا على مستوى نشاط الخنفساء”.

وأظهرت الدراسة، وهي بعنوان “رؤية لاسلكية قابلة للتوجيه للحشرات الحية والروبوتات”، أن التركيز في البحث، كان على جانب الرؤية، باعتبارها العنصر المهم للتمييز والتجول.