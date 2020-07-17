Facebook Messenger يحصل على ميزة مشاركة الشاشة في محادثات الفيديو على الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الفيسبوك اليوم بإضافة ميزة جديدة إلى Facebook Messenger في سعيها لجعل التطبيق يبدو كبديل أفضل لتطبيق Zoom الشهير. الميزة الجديدة المعنية هنا هي ميزة مشاركة الشاشة.

يجري حاليًا إصدار هذه الميزة ببطء لمستخدمي تطبيق Facebook Messenger على منصتي الأندرويد و iOS، مما يتيح لك مشاركة شاشتك على الفور مع الأصدقاء والعائلة، إما في محادثة خاصة أو في محادثات جماعية. هذه الميزة تعمل في محادثات الفيديو الجماعية التي تضم ما يصل إلى ثمانية أشخاص أو 16 شخصًا في Rooms، وفي حالة إذا كنت مرتبكًا، فبإمكانك إجراء محادثات فيديو جماعية عادية عبر التطبيق وكذلك من خلال خاصية الغرف Rooms.

Advertisements

من خلال مشاركة الشاشة، ستعطي الآخرين بثًا مباشرًا لما تفعله على هاتفك، حتى تتمكن من مشاركة أي شيء تقريبًا. تقول الفيسبوك أن الهدف هو مساعدتك على البقاء على إتصال وقريب من أحبائك حتى إذا كنت بعيدًا عنهم جسديًا.

ميزة مشاركة الشاشة متاحة أيضًا في Messenger Rooms مع ما يصل إلى 16 شخصًا على الويب والحاسوب. تخطط الشركة لإضافة عناصر تحكم لمن يمكنه مشاركة شاشته في Rooms، وزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنك مشاركة شاشتك معهم إلى 50 شخصًا. لذلك إذا كنت من منشئي الغرفة Room، فسوف تتمكن قريبًا من تقييد القدرة على مشاركة الشاشة لنفسك فقط، أو جعلها متاحة لجميع المشاركين في المحادثة.