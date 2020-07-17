ألقي نظرة على أولى الصور الرسمية لهاتف الألعاب القادم Lenovo Legion Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء حول هاتف الألعاب Lenovo Legion Pro القادم من شركة Lenovo، ورأينا كذلك العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، واليوم نحن هنا مع دفعة جديدة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف من الأمام والخلف.

كما تلاحظون، الهاتف Lenovo Legion Pro يأتي بتصميم مثير للأنظار يستهوي عشاق الألعاب ويتماشى مع لغة التصميم المعتمدة في حواسيب الألعاب Lenovo Legion التابعة للشركة الصينية. وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Lenovo Legion Pro سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب بسبب إعتماد الشركة على الكاميرا الأمامية المنبثقة في الجانب الأيسر من الهاتف، وسيضم كذلك كاميرتين في منتصف الواجهة الخلفية، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن شركة Lenovo تشوق دائمًا إلى حقيقة أن هذا الهاتف يركز على تجربة اللعب بالوضعية الأفقية.

وعلاوة على ذلك، سيمتاز الهاتف Lenovo Legion بتصميم مثالي لتحسين تجربة حمل الهاتف، وتحسين نظام التبريد مع العلم بأن الهاتف سيأتي كذلك مع منفذ USB Type-C ثانٍ على الجانب، لذلك يكون الكابل بعيدًا دائمًا.

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سيتيح وجود منفذي USB Type-C لشركة Lenovo تضمين تقنية الشحن السريع بقوة 90W في الهاتف، وهي التقنية التي يجب أن تشحن كلا بطاريتي الجهاز التي تبلغ سعتها إجمالاً 5000mAh في آن واحد. وإلى جانب ذلك، فالهاتف Lenovo Legion سيأتي كذلك مع شاشىة ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz.

لا يزال السعر هو السؤال الكبير هنا وكذلك ما إذا كانت شركة Lenovo ستقوم بإطلاق نسخة أرخص من الهاتف Lenovo Legion بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات أو إحدى الشركات المطورة للألعاب، تمامًا كما فعلت Asus و Tencent مع الهاتف Asus ROG Phone 2 في الصين.





عمومًا، من المفترض أن نعرف كل شيء عن الهاتفين Lenovo Legion و Lenovo Legion Pro عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنهما في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري، وهو نفس اليوم الذي ستُعلن فيه شركة Asus عن الهاتف Asus ROG Phone 3.