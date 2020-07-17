آبل تكشف عن رموز تعبيرية جديدة قادمة إلى نظام iOS 14

فاطمة أيت طالب - دبي - 17 يوليو هو اليوم العالمي للرموز التعبيرية أو ما يُعرف بـ Emoji، وإحتفلت شركة آبل بهذه المناسبة من خلال عرض مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة التي ستكون متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم مع تحديث iOS 14 الذي سيتم إطلاقه في خريف هذا العام. وتشمل الإضافات الثلاثة عشر الجديدة رموزًا تعبيرية لطائر الدودو، ودمى الماتريوشكا، وبينياتا، والتامالي. هناك أيضًا إيماءة اليد ” الإيطالية ” المضغوطة، وبوميرانج، والنينجا، فضلا عن مجموعة من الرموز التعبيرية الأخرى.

أضافت شركة آبل أيضًا رموزًا تعبيرية للقلب التشريحي والرئتين بالإضافة إلى رمز للقندس وشاي الفقاعات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يوفر نظام iOS 14 أنماطًا جديدة على مستوى أقنعة الوجه والمزيد من الخيارات على مستوى الألوان من أجل الـ Memojis، والتي ستكون متاحة أيضًا للإستخدام كملصقات في iMessage.

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