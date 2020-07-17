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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعيد تصميم قسم المتجر للمستخدمين فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ما يجعل ميزة المتجر الجديدة ملحوظة ليس فقط الأدوات الجديدة، ولكن مدى اتساع تغييرات التصميم.
كانت علامة تبويب متجر انستجرام في السابق، التي يمكن الوصول إليها عبر زر في أعلى علامة التبويب Explore، عبارة عن شبكة بسيطة من الإعلانات الموضوعة بطريقة مشابهة لكيفية عرض المحتوى العادي عبر Explore.
انستجرام
ولكن مع التجديد، سيتمكن المستخدمون من التسوق بطريقة مشابهة لما يمكن أن تتوقعه على منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.
سيتم تقسيم المنتجات إلى فئات مثل المجموعات التي تجمع العناصر المتشابهة معًا أو العلامات التجارية التي تتيح للمستخدمين التصفح بواسطة بائعي تجزئة محددين.
سيستخدم قسم "اقتراحات من أجلك" الجديد أيضًا الاستهداف المستند إلى البيانات في انستجرام للتوصية بالمنتجات التي قد يهتم بها المستخدمون.
كما أنه من الواضح أيضًا في التصميم الجديد التزام انستجرام بجعل المتجر يُبرز جزءًا أكثر بروزًا من منصته، حيث قال انستجرام، إنه سيضيف علامة تبويب Shop جديدة في وقت لاحق من هذا العام حتى لا يضطر المستخدمون إلى الانتقال إلى الميزة عبر Explore وسيتمكنون بدلاً من ذلك من إطلاقها بضغطة واحدة فقط.
ستدمج المنصة أيضًا Facebook Pay حتى يتمكن المستخدمون من التسوق وشراء العناصر باستخدام الميزة كلها في مرة واحدة، وسيتم تقديم Facebook pay في الأسابيع القادمة للمستخدمين في الولايات المتحدة.
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