تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية إرسال الملفات الكبيرة عبر بريد Gmail بسهولة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته العربية، لذلك سنستعرض اليوم في هذا المقال بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لإرسال الملفات الكبيرة الحجم عبر جيميل بسهولة:

على الرغم من أن جيميل يقصر حد المرفقات على 25 ميجابايت، إلا أنه يتيح لك الوصول إلى خدمة التخزين السحابي "جوجل درايف" Google Drive التي تقدم لك سعة 15 جيجابايت مجانًا، مما يتيح لك حفظ جميع الملفات والمستندات الكبيرة الحجم على الإنترنت.

وبعد ذلك يمكنك إرفاق هذه الملفات في رسائل جيميل من خلال خدمة جوجل درايف المدمجة في واجهة جيميل، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• بمجرد تسجيل الدخول إلى جيميل، اضغط على خيار "إنشاء" Compose.

• في أسفل نافذة الرسالة الإلكترونية، اضغط على رمز الخدمة.

• في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، حدد الملفات التي تريد إرفاقها في رسالتك.

• في الجزء السفلي من الصفحة، حدّد الطريقة التي ترغب في إرسال الملف بها:

- "رابط في درايف" Drive Link: تُستخدم هذه الطريقة مع أي ملفات مخزنة في جوجل درايف، مثل: الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام مستندات جوجل، أو جداول البيانات، أو العروض التقديمية، أو النماذج.

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- "مُرفَق" Attachment: تُستخدم هذه الطريقة الملفات التي قمت بحفظ في جوجل درايف، مثل: ملفات الوورد، وملفات PDF، والصور، ومقاطع الفيديو، وغير ذلك.

• بمجرد تحديد ما تريد إرفاقه في رسالتك، اضغط على خيار "إدراج" Insert.