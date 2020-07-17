شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق صاروخ لونج مارش-5 لمهمة استكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الدولة للفضاء فى الصين، إن الصاروخ الرابع من طراز لونج مارش-5، الذى سيستخدم في عملية الإطلاق لأول مهمة استكشاف صينية للمريخ، نُقل عمودياً اليوم الجمعة إلى منطقة الإطلاق في مركز ونتشانج للإطلاق الفضائى فى مقاطعة هاينان بجنوبى الصين.



الصاروخ الصينى

وذكرت المصلحة أن من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل، الذي تم ترميزه باسم لونج مارش- 5 واى 4 ، فى أواخر يوليو أو أوائل أغسطس.



الصاروخ

وأجرى مهندسو فضاء عمليات تجميع عام واختبارات للصاروخ بعد نقله إلى مركز ونتشانج فى نهاية مايو ، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا.

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أجزاء من الصاروخ

واستغرق نقل الصاروخ الكبير عموديا إلى منطقة الإطلاق فى المركز حوالى ساعتين صباح اليوم الجمعة، فيما سيتم إجراء فحوصات واختبارات نهائية للصاروخ قبل الإطلاق .



أجزاء من الصاروخ

وتعتبر هذه المرة الأولى التى سيتم فيها استخدام الصاروخ الحامل لونج مارش-5 عملياً، وهو أكبر مركبة إطلاق فى الصين حاليا، بعد 3 عمليات إطلاق تجريبية، ومن المتوقع أن يرسل الصاروخ مسبار المريخ إلى المدار الانتقالى للارض والمريخ، وهو أيضا أول مهمة من نوعها يقوم بها الصاروخ الحامل الصينى.

وتهدف أول مهمة استكشاف صينية للمريخ عبر المسبار تيانون-1 إلى استكمال الدوران حول المريخ والهبوط والتجول عليه فى مهمة واحدة، والحصول على بيانات استكشاف علمى حول المريخ.