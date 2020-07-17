شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة ألمانية تقضى بعدم صحة إعلانات تسلا عن برنامج Auto Pilot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "مرصد المستقبل" الإماراتى، قالت المحكمة العليا في ميونخ في بيان صادر عنها بأن "استخدام المصطلحات يخلق توقعًا لا يتوافق مع الحقائق الفعلية".

بنت المحكمة قراراها على نقطتين أساسيتين، أولهما هي أن برنامج تسلا أوتوبايلوت ليس متقدمًا إلى درجة كافية ليكون ذاتي التحكم، وثانيهما بأن هذه التقنية ليست قانونية في ألمانيا حتى الآن.

قال أندرياس أوتوفويلينج محامي مركز مكافحة المنافسة غير المشروعة التي رفعت القضية للمحكمة "القيادة الذاتية ليست قانونية في ألمانيا، وليست ممكنة تقنيًا في سيارات تسلا، لذلك يجب أن تلتزم تسلا بالقوانين وألا تقدم وعود إعلانية كاذبة."

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يعد هذا الحكم خبرًا سيئًا لشركة تسلا التي تخطط لفتح مصنع ضخم في برلين، وهو ما أثار غضب جمعيات الحفاظ على البيئة بسبب الخسائر البيئية المحتملة.

كما ستكون تسلا مجبرة على إجراء المزيد من التعديلات على أعمالها إن أرادت البقاء في ألمانيا بسبب عدم إمكانية استئناف حكم المحكمة.