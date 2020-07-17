شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يطور شريحة دماغ يمكنها التعامل مع الاكتئاب والإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Neuralink، أن شريحة الدماغ التي يعمل على تطويرها، يمكنها إعادة تدريب المنطقة المرتبطة بالاكتئاب والإدمان، حيث شارك الملياردير الأخبار على تويتر بعد أن سأل مستخدم ما إذا كانت الزرع يمكنه إعادة تدريب جزء من الدماغ مرتبطًا بالأمراض.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب ماسك في الرد "هذا رائع ومرعب على حد سواء"، لكنه قال إنه سيكشف المزيد عن الخطط الشهر المقبل.



شريحة الدماغ

صممت Neuralink، الذي تأسست في عام 2016، خيوط مرنة للغاية أرق بعشر مرات من شعر الإنسان على شكل شريحة، بهدف علاج إصابات الدماغ والصدمات.

وعلى الرغم من أنه ماسك كان حريصًا على مشاركة الكثير عن الشركة حتى تصبح التكنولوجيا جاهزة، إلا أنه أجاب على بعض الأسئلة على تويتر.

وكان كتب Pranay Pathole، مستخدم تويتر: "هل يمكن استخدام Neuralink لإعادة تدريب الجزء من الدماغ المسؤول عن الإدمان أو الاكتئاب؟"، عندما أجابه ماسك بهذا الرد.

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أما في مايو السابق، تحدث عملاق التكنولوجيا على بودكاست جو روجان لمناقشة ولادة طفله، إلى جانب كيفية تعيين Neuralink على نسخة من زراعة الدماغ جاهزة في غضون عام.

وأوضح ماسك، أن العملية تنطوي على إزالة جزء من الجمجمة، ثم تقوم الروبوتات بإدخال أقطاب كهربائية في الدماغ والجهاز مع ترك ندبة صغيرة فقط.

وكشف ماسك أيضًا، أن التكنولوجيا يمكن أن تتطور إلى واجهة دماغية كاملة في غضون 25 عامًا فقط، مما سيمكن من التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه الأخبار بعد أن أعلن موسك في تغريدة فبراير أن الشركة، التي شارك في تأسيسها، حسنت التصميم الأولي للزرع، وتناول كيف يتم زرعها وما يمكن أن تفعله لتحسين جسم الإنسان.