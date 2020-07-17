تطوير كمامة جديدة “تعطل” كورونا بنسبة 99% خلال دقائق

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قال فريق من العلماء بجامعة تورنتو بكندا، إن شركة كندية طورت كمامة وجه جديدة قادرة على تعطيل فيروس كورونا المستجد بنسبة 99%.

وأخضع الباحثون في الجامعة الكمامة الجديدة لاختبارات مكثفة، وخلصوا إلى أنها تعمل على تعطيل الفيروس وتحييده، حيث يحتوي السطح الخارجي لها على طلاء قادر على قتل 99% من الفيروس في غضون دقائق.

وطورت شركة “تريوميد” ومقرها مقاطعة كيبيك الكمامة الجديدة، التي تعد “الأولى من نوعها في العالم”، وفقا لبيان الشركة المصنعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بيير جان ميسييه، في بيان، إن الكمامة أثبتت أنها قادرة على تعطيل كورونا وحماية الجهاز التنفسي.

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وأضاف أن الشركة “أنفقت سنوات وملايين الدولارات لتطوير هذه التكنولوجيا التفاعلية المضادة للميكروبات”.

وبقيادة سكوت جراي أوين من قسم علم الوراثة الجزيئية في كلية الطب بتورنتو، اختبر الفريق فاعلية الكمامة في مختبر الجامعة.

وذكرت الجامعة، في بيان، أن الفريق وجد أن الفيروس ظل عالقا على الطلاء الخارجي للكمامة لكنه أصبح غير معد، وأن الاختبارات تكررت وكانت النتيجة هي نفسها.

وتتوفر الكمامة الجديدة للبيع بثمن 7 دولارات كندية أي ما يعادل 5 دولارات أمريكية.