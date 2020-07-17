الصور الرسمية المسربة للهاتف Asus ROG Phone 3 تشق طريقها إلى الويب، وإليكم كيف سيبدو

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا بالفعل بعض التسريبات لهاتف الألعاب Asus ROG Phone 3 القادم من شركة Asus، ولكن نحن هنا الآن مع صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف المذكور آنفًا من الأمام والخلف بشكل واضح جدًا مع العلم بأنه تم تسريب هذه الصور الرسمية الجديدة على شبكة تويتر من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.

كما تلاحظون، الهاتف Asus ROG Phone 3 سيأتي بتصميم لا يختلف كثيرًا عن تصميم الهاتف Asus ROG Phone 2 الحالي، ومعظم التغييرات البازرة ستكون ملاحظة بشكل كبير في الواجهة الخلفية حيث تم إضافة كاميرا جديدة مما جعل العدد الإجمالي للكاميرات في هذه الواجهة يرتفع إلى ثلاث كاميرات. وإلى جانب ذلك، فقد تم أيضًا إجراء بعض التغييرات الطفيفة على تصميم مكبرات الصوت المزدوجة في الواجهة الأمامية.

وبغض النظر عن التصميم، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA في الفترة الماضية أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيأتي مع ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

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وإلى جانب بذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وبطارية بسعة 5800mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وبالعودة إلى الشاشة، فنحن نتوقع أن تكون من نوع OLED وأن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك.

يُتوقع كذلك أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 3 الشحن السريع بقوة 30W، وأن يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

قبل سدل الستار على فقرة المواصفات، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا رصد الهاتف Asus ROG Phone 3 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu يحقق نتيجة عالية جدًا، ويضم مواصفات تقنية أقوى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هذا يعني أن Asus ROG Phone 3 سيأتي مع خيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.