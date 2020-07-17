Lenovo Legion Pro سيحصل على مكبرات الصوت الأقوى في سوق الهواتف الذكية، وفقا للشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - يقول المدير العام لشركة Lenovo، السيد Chen Jin أن نسخة Pro من هاتف الألعاب القادم Lenovo Legion ستأتي مع نظام الصوت الأكثر إثارة للإعجاب في أي هاتف حتى الآن. ذكر Xiaomi Mi 10 Pro و Xiaomi BlackShark 3 Pro على وجه التحديد، قائلاً أن مكبرات الصوت في Lenovo Legion Pro ستمتاز بتصميم متناظر وسيتم ضبطها بشكل أفضل.

سيضم الهاتف Lenovo Legion إثنين من مكبرات الصوت في الأمام مع تجاويف كبيرة بحجم 1.4 سنتمتر مكعب، وستضم هيكل معدني بالكامل. ألقي نظرة على الفيديو التشويقي أدناه لرؤية مدى قوة مكبرات الصوت هذه :

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سيكون مكبرا الصوت قادرين على إنتاج صوت مكاني، وهو أمر حيوي في الألعاب حيث يمكن أن يؤدي إتجاه الأصوات إلى تحديد موقع خصمك. عادة، تحتاج إلى إرتداء سماعات الرأس للحصول على الإتجاهات بشكل جيد بناء على الأصوات داخل اللعبة. وبغض النظر عن مكبرات الصوت، فكلا الهاتفين سيحتويان محركين للإهتزاز، مما سيعزز تجربة ردود الفعل اللمسية في الهاتف.

ذكر تسريب سابق أن الهاتف Lenovo Legion العادي سيضم بدوره مكبرات قوية للصوت، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان هذا النظام سيكون حصريًا لنسخة Pro أو ما إذا كان سيصل لكلا النسختين. ومع ذلك، فقد تأكد نسبيًا أن كلا النسختين ستأتيان مع شاشة 144Hz، ومع المعالج +Snapdragon 865، ومع تكنولجيا للشحن السريع بقوة 90W.