سماعات OnePlus Buds ستوفر 30 ساعة من الإستماع، وستدعم الشحن السريع

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف OnePlus Nord، فمن المفترض أن تقوم شركة OnePlus كذلك في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية OnePlus Buds. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة OnePlus تشوق لهذه السماعات بحيث قامت الشركة اليوم بالكشف عن معلومات جديدة حول هذه السماعات لإثارة المزيد من الضجة الإعلامية حولها.

في الواقع، أكدت الشركة مجددًا أن سماعات OnePlus Buds ستوفر 30 ساعة من الإستخدام إذا أخذنا بعين الإعتبار البطارية في السماعات والبطارية في علبة الشحن والتي تبلغ سعتها 430mAh. وعلاوة على ذلك، قال المدير المشرف على سماعات OnePlus Buds أن 10 دقائق من الشحن كافية للحصول على 10 ساعات من الإستماع. وعلى سبيل المقارنة، فسماعات AirPods Pro من آبل توفر 3 ساعات من الإستماع مقابل 15 دقيقة من الشحن.

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ستتمكن من إستخدام أي شاحن بقوة 10W نظرًا لأن علبة الشحن ستقوم بحد سرعة الشحن في 7.5W، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لسماعات لاسلكية تعمل بالبلوتوث. ومع ذلك، لن يتم دعم الشحن اللاسلكي، لأن ذلك كان سيزيد من سعر OnePlus Buds. تحتفظ شركة OnePlus بالتفاصيل المتعلقة بالسعر بالقرب من صدرها، ولكنها تشير إلى أنها ستكون في متناول الجميع أكثر من AirPods و Google Pixel Buds.