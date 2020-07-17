شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه إيموجي؟ كيف بدأ وفيما يستخدم بالتزامن مع يومه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور الهواتف الذكية وتطور منصات السوشيال ميديا، أصبح الإيموجي جزءا لا يتجزأ منها، إذ يتم استخدامه طوال الوقت، وفي مختلف أنواع الرسائل، وفيما يلى نعرض ما تعنيه كل هذه الأشكال وما هو مدلولها.

الإيموجي:

هو عبارة عن صورة مصغرة تمثل تعبير لوجه أو مفهوم معين في عالم الإنترنت، فيما تتواجد أشكال الإيموجي على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي، ولعل أصل كلمة إيموجي emoji من اللغة اليابانية، حيث حرف (e) يعني الصورة و(moji) تعني شخصية، كما تم إنشاء أول إيموجي عن طريق شيغيتاكا كوريتا، الذي استمد الفكرة من النشرات الجوية التي كانت تستخدم الرموز والشخصيات اليابانية.

دعم رموز الإيموجي يكون من الخط المُستخدم، كما يُمكن استخدام الخط كخط ويب من أجل دعم الرموز سواء أكان خط النظام يدعمها أم لا. بعض الخطوط مُتاحة للعموم تحت رخصة حُرَّة بحيث يُمكن للجميع استخدامها مثل رموز الإيموجي الموجودة بنظام تشغيل أندرويد المُتاحة تحت رخصة أباشي 2، حيث يُمكن لأي شخص استخدامها في موقعه وأجهزته.

تاريخ الإيموجي:

تم إنشاء الرموز التعبيرية الأولي في 1998 أو 1999 بواسطة شيجتاكا كوريتا، الذي كان جزءًا من الفريق الذي كان يعمل على النظام الأساسي NTT DoCoMo i-mode بإنترنت المحمول، وقد تم إنشاء المجموعة الأولى من الرموز التعبيرية 172 12×12 بكسل كجزء من ميزات إرسال الرسائل لـ i-mode للمساعدة على تسهيل الاتصال الإلكتروني ولتكون بمثابة ميزة ذات طابع مميز عن الخدمات الأخرى.

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في عام 2000 توفر دليل التعبيرات الذي وضعه نيكولاس لوفراني للمستخدمين للتنزيل على الهواتف المحمولة على الإنترنت خلال موقف ويب smileydictionary.com الذي جمع أكثر من 1000 رمزًا رسومي مبتسمًا وإصدارات الشفرة القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات.

وقد تم نشر هذا الدليل نفسه في عام 2002 في كتاب بواسطة مرابوط يسمى Dico Smileys، وفي عام 2001 شركة سمايلي بدأت ترخيص الحقوق للرموز الرسومية الخاصة بلوفراني ليتم استخدامها لتنزيلات الهواتف المحمولة عن طريق مجموعة متنوعة من شركات الاتصالات المختلفة.

عددها

هناك 2666 إيموجي معتمد عالميا، وتم استخدام أكثر من 500 إيموجي وتعد رمزيات غير معترف بها عالمياً. ومع بداية عام 2018 قامت شركة أبل تحتفل بإطلاق 70 رمزاً جديداً.