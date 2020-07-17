شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر الإيموجى استخداما على فيس بوك فى يومه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن الرموز التعبيرية الأكثر انتشارا بين المستخدمين على المنصة، حيث ضمت القائمة أبرز 10 إيموشن استخداما بين المستخدمين، فضلا عن الإيموشن الأكثر استخداما في كل دولة من دول الشرق الأوسط.

وقال فيس بوك في بيانه:"لقد برهن لنا التاريخ دائماً أن الصور أكثر تعبيراً من الكلمات، وبفضل انتشار أساليب التواصل عبر الصور التعبيرية، تعود المجتمعات اليوم للاعتماد وبشكل أكبر على تلك الأنماط التعبيرية، وتدفعهم في ذلك الرغبة في ترسيخ قيم الألفة والمحبة وسط هذا العالم الصاخب، فهناك رغبة لدى أفراد المجتمع للتعبير ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم خلال التواصل فيما بينهم".

وأضاف فيس بوك:"نظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم وبقائنا لوقت أطول داخل منازلنا، فقد أصبحت الوجوه التعبيرية أكثر ارتباطاً باحتياجاتنا التعبيرية من أي وقت مضى".

أكثر 10 إيموشن استخداما:

-وجه بدموع الفرح.

-قلب أحمر.

- قلب أسود ثقيل.

- وجه مبتسم بعيون على شكل قلب.

- يتدحرج على الأرض ضاحكاً.

-وجه يرسل قبلة.

-وردة.

-قلب لامع.

-رمز القلب.

- قلب مكسور.

- الوجه الذى يرتدي كمامة طبية

وفي عالم اليوم، يكتسب الوجه التعبيري الذي يرتدي الكمامة الطبية شعبية واسعة في المنطقة، وفيما يلى أكثر خمس دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخداماً لهذا الوجه التعبيري في تعليقاتهم:

1. مصر: 3,4+ مليون تعليق

2. الجزائر: 3,4+ مليون تعليق

3. المغرب: 1,2+ مليون تعليق

4. العربية السعودية: 900+ ألف تعليق

5. الإمارات: 600+ ألف تعليق

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الإيموشن الأكثر استخداما في دول الشرق الأوسط المختلفة: - الإمارات:

- وجه بدموع الفرح

- القلب الأحمر

-يتدحرج على الأرض ضاحكاً

السعودية:

- وجه بدموع الفرح

- القلب الأحمر

-وردة.

مصر:

- وجه بدموع الفرح

- القلب الأحمر

-القلب الاسود.

لبنان:

- القلب الأحمر

-يتدحرج على الأرض ضاحكاً.

-القلب الاسود.

الجزائر:

- وجه بدموع الفرح

- القلب الأحمر

-القلب الاسود.

المغرب:

- وجه بدموع الفرح

- وجه يضحك بقلوب

-القلب الاسود.