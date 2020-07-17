شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمو الاتحاد الأوروبى يحققون مع اليكسا وسيري حول سوق السماعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منظمو المنافسة في الاتحاد الأوروبي للحصول على معلومات من 400 شركة لتحديد ما إذا كانت هناك مشاكل في السوق لسماعات الصوت الذكية مثل Alexa و Siri والأجهزة الأخرى المتصلة بالإنترنت والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات مكافحة الاحتكار.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات مماثلة في الماضي في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والأدوية والخدمات المالية والطاقة التي أدت إلى دعاوى ضد الشركات وفي النهاية غرامات باهظة، فيما تعد Amazon Alexa و Apple's Siri و Alphabet's Google Assistant من أكثر أجهزة المساعدة الصوتية شيوعًا.

وقالت مارجريت فيستاجر، من لجنة المنافسة الأوروبية، في مؤتمر صحفي "إنها ترسل رسالة مهمة إلى المشغلين الأقوياء في هذه السوق بأننا نراقبهم وأنهم بحاجة إلى القيام بأعمال تجارية تتماشى مع قواعد المنافسة"، وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن اهتمامه مدفوع بكميات كبيرة من بيانات المستخدم المشاركة في أجهزة "إنترنت الأشياء" للمستهلكين ، وأنه يريد التأكد من أن اللاعبين في السوق لا يستخدمون سيطرتهم على هذه البيانات لإيذاء المنافسة أو إحباط المنافسين، وقال فيستيجر "إمكانية التشغيل المتبادل هي الجوهر إذا أردنا أن نجعل هذا السوق متاحًا".