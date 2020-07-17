فاطمة أيت طالب - دبي - علمنا في الشهر الماضي أن شركة سامسونج كانت تعمل على الهاتف Galaxy S20 Lite، والذي تردد أنه سيصل في شهر أكتوبر المقبل، والذي تم كذلك رصده في منصة إختبارات الأداء Geekbench في وقت سابق من هذا الأسبوع مع المعالج Snapdragon 865 ومع 6GB من الذاكرة العشوائية. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهر اليوم تسريب جديد من مصدر لطالما كان موثوقًا في الماضي يكشف لنا أن الهاتف Galaxy S20 Lite سيصل إلى السوق تحت إسم Galaxy S20 Fan Edition، وسيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.
لم يكشف لنا Ice Universe عن حجم أو دقة شاشة الهاتف Galaxy S20 Fan Edition، ولكنه يقول أن الهاتف سيحمل شهادة مقاومة المياه والغبار IP68. يقول المصدر أيضًا أن الهاتف سيحتوي على ثقب بقطر 3.3 ملمتر في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ولكنه لم يكشف لنا عما إذا كان هذا الثقب سيتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة أو ما إذا كان سيتم وضعه في الزاوية اليسرى أو اليمنى.
في الأخير، أكد لنا Ice Universe كذلك أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم المعالج Snapdragon 865، وسيصل إلى السوق بسعر ” رائع “. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن المصدر يقترح وصول الهاتف Galaxy S20 Fan Edition في الربع الرابع من هذا العام.
Galaxy Fan Edition— Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020
Snap865、120Hz、3.3mm Hole
IP68、Price nice 、Q4
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل مع شاشة 120Hz، ومع شهادة IP68 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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