الحجوزات المسبقة على الهاتف OnePlus Nord نفدت، والطلب الأولي مُشجع جدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - الطلبات المسبقة على الهاتف OnePlus Nord إنتهت، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن شركة OnePlus عرضت عددًا محدودًا فقط للحجز المسبق. وكما رأيتم، فالطلبات المسبقة على الهاتف OnePlus Nord نفدت بسرعة على الرغم من حقيقة أن شركة OnePlus لم تكشف رسميًا عن الهاتف بالكامل، وهذا الأمر لن يحدث حتى اليوم 21 من شهر يوليو الجاري.

ومع ذلك، وعدت شركة OnePlus العملاء المهتمين بالحصول على الهاتف بأنهم سيكونون قادرين على شراء الهاتف OnePlus Nord بمجرد الإعلان رسميًا عنه في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. وبالنسبة للأشخاص الذين قاموا بحجز الهاتف OnePlus Nord، فهم سيحصلون على هدايا بقيمة 65 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال حجزك للهاتف OnePlus Nord مسبقًا تحصل على علبتين كهدايا، العلبة الأولى تحصل عليها عندما قمت بدفع 7 دولارات أمريكية من أجل الحجز المسبق، ولكن العلبة الثانية لن تحصل عليها حتى تقوم بدفع ثمن الهاتف كاملاً بحلول 31 أغسطس.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف OnePlus Nord سيصل مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

Pre-ordering isn’t the only way to experience Nord first. Let’s be honest, it wouldn’t have been a OnePlus launch without Pop-ups, would it? More details coming soon.