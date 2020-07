قُل وداعًا لجهاز Xbox One X

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق جهاز Xbox One منذ أكثر من نصف عقد، وتم بعد ذلك إطلاق Xbox One S الأرخص ثم جهاز Xbox One X الأكثر تكلفة والأكثر قوة. ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من أنه وصل حديثًا إلى السوق، فإنه سيودعنا قريبًا.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من الموقع الأسترالي Press Start والذي أكد مع متجرين للتجزئة في البلاد أنهم لم يعودوا يتوقعون الحصول على مخزون جديد من جهاز Xbox One X. يمكن العثور على مزيد من الأدلة على إيقاف Xbox One X في موقع مايكروسوفت في أستراليا والذي أصبح يعرض فقط الجهازين Xbox One S و Xbox Series X.

وقد تم تأكيد صحة هذا التقرير من قبل موقع Kotaku أيضًا، فقد أظهرت بعض القوائم على متجر أمازون أستراليا أن جهاز Xbox One X متوقف، على الرغم من أن البعض لا يزالون يبيعون الجهاز، ولكن يُفترض أن يكون ذلك مجرد المخزون المتبقي. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أنه من الممكن أن يقتصر هذا على السوق الأسترالي، فقد وجدنا أن موقع مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية يُدرج جهاز Xbox One X على أنه غير متوفر.

لم تُعلق مايكروسوفت على ذلك حتى الآن ولم تكشف لنا عما إذا أوقفت جهاز Xbox One X أم لا، ولكن إذا كان ذلك صحيحًا، فيجب أن نتساءل لماذا إختارت الشركة إيقافه بدلاً من Xbox One S، على الرغم من أن هناك إحتمال أن تكون قد قامت بذلك لتوفير Xbox One S كبديل أرخص لجهاز Xbox Series X، ولكن هذه مجرد تكهنات من جانبنا.