شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أقرب صور متحركة للشمس على بعد 47 مليون ميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مدار الشمس Solar Orbiter التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أقرب الصور الملتقطة للشمس على الإطلاق، وقد فعلت ذلك أثناء التحليق بين مداري الزهرة وعطارد، وتتضمن الصور التي التقطها Solar Orbiter صورة تبعد 47 مليون ميل عن سطح نجمنا المضيف لعلامات على التوهجات الشمسية الصغيرة.

صورة متحركة للقطات الشمس الأقرب

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التوهجات الشمسية هي ثورات قصيرة من الإشعاع عالي الطاقة من سطح الشمس وأصغر بملايين المرات من التوهجات العادية من النجم.



اقرب صور الشمس

كما تم التقاط الصور في منتصف يونيو بينما كان Solar Orbiter لا يزال في مرحلة الاختبار، لذلك يقول الفريق أن الصور ستصبح أعلى دقة مع اقتراب المسبار من الشمس أكثر. سيكون Solar Orbiter في أقرب نقطة من نجمنا على بعد 26 مليون ميل من سطح الشمس، وهو أقرب من 37 مليون ميل من عطارد من الشمس وسيصل إلى هناك بحلول نهاية العام المقبل.



اقرب صورة للشمس Advertisements وأوضح علماء الفلك، أن الاكتشاف الأكثر أهمية هو وجود هذه التوهجات الصغيرة، والمعروفة أيضًا باسم "مشاعل النانو" التي شوهدت على سطح الشمس، وهي ثورات مشرقة وديناميكية. كما أن الصور من المدار ليست مثالية، وقد تم التقاطها من ضعف المسافة المثلى التي من المتوقع أن تعمل بها المركبة الفضائية خلال مرحلة العلوم الرئيسية. ستتحسن الصور بمرور الوقت مع اقتراب المدار من النجم، وذلك بحلول مارس 2022، ستبدأ صور العلوم عالية الدقة الكاملة في الظهور بانتظام، والتى تظهر بيانات جديدة عن الشمس بالفعل.

صورة الشمس عن قرب

يقول دانييل مولر، عالم مشروع Solar Orbiter في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA): "الصور الأولى تتجاوز توقعاتنا"، مضيفًا أنها تقدم تفاصيل أكثر مما لوحظ من قبل.

وأضاف مولر، أن الأدوات الموجودة في المركبة الفضائية تعمل بشكل جيد، وتوفر رؤية شاملة للشمس والرياح الشمسية بطريقة لم يسبق لها مثيل.