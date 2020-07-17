الرطوبة تصل إلى 85%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85% .

وتوقعت الأرصاد في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24

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الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29