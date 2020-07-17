شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلق منافس لـ TikTok الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت TechCrunch أن Reels سيكون متاح في الولايات المتحدة الشهر المقبل، حيث تشير NBC إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام Reels من خلال أيقونة جديدة في أسفل شاشتهم في انستجرام.



ميزة انستجرام

سيتمكن المستخدمون بعد ذلك من نشر المحتوى الذي تم إنشاؤه في Reels إلى خلاصة انستجرام الرئيسية أو Instagram Explore للحسابات العامة.

ويعد Reels هو ما يطلق عليه انستجرام ميزة ريمكس الفيديو، التي تسمح للمستخدمين بالتقاط فيديو مدته 15 ثانية مصحوبًا بالموسيقى ثم نشر هذا المقطع في قصتهم.

إذا لم يشعر المرء برغبته في مشاركة Reel علنًا، فيمكنه أيضًا إرسالها عبر ميزة المراسلة المباشرة في النظام الأساسي، وهو اختلاف رئيسي بين انستجرام وميزة TikTok الأصلية.

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يتم اختبار هذه الميزة بالفعل في البرازيل مع تنسيق نشر ساعد على تعميم TikTok الذي ينافس الآن الدعامات الأساسية مثل انستجرام وسناب شات في قدرته على جذب المستخدمين الأصغر سنًا.

كان يُعتقد في الأصل أن Reels يُطلق عليه "Scenes" وهي ميزة رصدتها جين Manchun Wong، خبيرة الهندسة العكسية التي لديها موهبة لاكتشاف الميزات الناشئة أو التي لم يتم إصدارها.

ولعل شركات التواصل الاجتماعي ليست الوحيدة التي تراقب TikTok، ففي الأشهر الأخيرة، دعا المشرعون الأمريكيون مجتمع المخابرات لتقييم تأثير التطبيق على الأمن القومي، والتدقيق في علاقات TikTok مع الحكومة الصينية.