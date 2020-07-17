- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلق منافس لـ TikTok الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت TechCrunch أن Reels سيكون متاح في الولايات المتحدة الشهر المقبل، حيث تشير NBC إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين على استخدام Reels من خلال أيقونة جديدة في أسفل شاشتهم في انستجرام.
ميزة انستجرام
سيتمكن المستخدمون بعد ذلك من نشر المحتوى الذي تم إنشاؤه في Reels إلى خلاصة انستجرام الرئيسية أو Instagram Explore للحسابات العامة.
ويعد Reels هو ما يطلق عليه انستجرام ميزة ريمكس الفيديو، التي تسمح للمستخدمين بالتقاط فيديو مدته 15 ثانية مصحوبًا بالموسيقى ثم نشر هذا المقطع في قصتهم.
إذا لم يشعر المرء برغبته في مشاركة Reel علنًا، فيمكنه أيضًا إرسالها عبر ميزة المراسلة المباشرة في النظام الأساسي، وهو اختلاف رئيسي بين انستجرام وميزة TikTok الأصلية.
يتم اختبار هذه الميزة بالفعل في البرازيل مع تنسيق نشر ساعد على تعميم TikTok الذي ينافس الآن الدعامات الأساسية مثل انستجرام وسناب شات في قدرته على جذب المستخدمين الأصغر سنًا.
كان يُعتقد في الأصل أن Reels يُطلق عليه "Scenes" وهي ميزة رصدتها جين Manchun Wong، خبيرة الهندسة العكسية التي لديها موهبة لاكتشاف الميزات الناشئة أو التي لم يتم إصدارها.
ولعل شركات التواصل الاجتماعي ليست الوحيدة التي تراقب TikTok، ففي الأشهر الأخيرة، دعا المشرعون الأمريكيون مجتمع المخابرات لتقييم تأثير التطبيق على الأمن القومي، والتدقيق في علاقات TikTok مع الحكومة الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: انستجرام يطلق منافس لـ TikTok الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.