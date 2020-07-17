شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعرض الرموز التعبيرية الجديدة بنظام iOS هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل "عبر Engadget Japanese" عن 13 رمزًا تعبيريًا جديدًا قادمًا إلى نظامها الأساسي للموبايل، وكلها كانت جزءًا من مجموعة Unicode Consortium المعتمدة في يناير، وقد أظهر الائتلاف التجاري ما كانت الرموز التعبيرية المعتمدة حديثًا في ذلك الوقت ، لكن عمالقة التكنولوجيا عادة ما يضعون دورهم الخاص على الرسومات لإعطائهم نظرة مميزة لمنصاتهم.

وبصرف النظر عن رمز النينجا، تتضمن المجموعة رمزًا تعبيريًا لشاي الفقاعات ، ورموز إيموجي ذات مظهر واقعي (وفي الوقت المناسب) ، بالإضافة إلى رمز تعبيري يدوي مضغوط يدعوه الناس بالفعل "اليد الإيطالية"، والوجه المبتسم بدمعة واحدة وخيارات الحجاب والسهرة الجديدة الشاملة للجنسين.

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كما لاحظ تقريرEngadget Japanese ، أنه من المرجح أن تظهر المجموعة الجديدة لأول مرة مع iOS 14 في وقت ما هذا الخريف، ووفقًا لـ Emojipedia ، تطلق أبل أيضًا خيارات قناع الوجه الملونة الجديدة لـ Memojis ، الصور الرمزية التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها لتبدو مثلهم وتتبع حركات وجههم.

على جانب آخر دخلت شركة أبل السوق المزدحمة للأخبار الصوتية اليومية عبر إطلاق برنامج بودكاست Podcast يومي، حيث تراهن عملاقة التكنولوجيا على العملاء الذين يرغبون في الاستماع إلى الأخبار على أجهزتهم، وليس فقط قراءتها.

وقد أعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن البرنامج الجديد إلى جانب أخبار أخرى عن القصص الصوتية القادمة إلى Apple News) ومجموعات Apple News المحلية، بالإضافة إلى إصدار (iOS 13.6).